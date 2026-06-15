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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrıldı: Resmen açıklandı!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrıldı: Resmen açıklandı!

15.06.2026 22:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrıldı: Resmen açıklandı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı 26 yaşındaki İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo'nun bonservisini aldığını duyurdu.
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Geride kalan sezonda Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, kalıcı olarak İtalyan ekibine imza attı.

Udinese, İtalyan oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Udinese, Zaniolo için Galatasaray'a 5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.

Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

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