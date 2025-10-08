Kulüp Başkanı açıkladı: Eski Galatasaraylı Hakim Ziyech'in transferi iptal!

Rumen ekip Cluj, Hakim Ziyech transferinden vazgeçti. Serbest durumda bulunan Faslı futbolcu ile görüşen Cluj'ün, sakatlık sorunları nedeniyle Ziyech defterini kapattığı kaydedildi.

Cluj Başkanı Ioan Varga, Hakim Ziyech için yaptığı açıklamada, "Anlaşma bozuldu. Hakim Ziyech ile sözleşme imzalamayacağız. Sol dizinde sorun var. Ziyech iyi biri ama sakatlık sorunları olabilecek bir futbolcu için bu kadar parayı riske atmak istemem" dedi.

"GALATASARAY MAÇLARINI DA İZLEDİM"

Sözlerine devam eden Varga, "Ziyech'in Galatasaray'daki maçlarını da izledim. Biraz çekingin gibi oynuyor ve görünüyordu. Görüşmelerden çekilme kararı aldık. Üzgünüm, Ziyech harika biri ama risk almak istemiyorum" sözlerini sarf etti.

34 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Kariyerinde Galatasaray forması da giyen 32 yaşındaki Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılarda 34 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray'dan 2025 yılının ocak ayında Al-Duhail'e transfer olan Ziyech, Al Duhail'den de temmuz ayında ayrılmıştı.