Galatasaray'da transfer Sallai'ye bağlı

29.05.2026 14:50:00
Galatasaray'da sağ bek için düşünülen isimlerden olan Arda Okan Kurtulan'ın kaderinin, Roland Sallai'nin transferine bağlı olduğu iddia edildi.

Gelecek sezon için kadrosunu büyük ölçüde korumayı planlayan Galatasaray’da 10+4 kuralı hedefleri de biraz değiştirdi.

HT Spor'un haberine göre; yerli oyuncu takviyesi planlayan sarı-kırmızılılarda sağ bek bölgesi ise Roland Sallai’ye göre şekillenecek.

SALLAI İÇİN BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

İngiltere’den Fulham ve Nottingham Forest’ın ilgilendiği Macar futbolcu için beklenti 20 milyon Euro.

Kulübe şu ana kadar tatmin edici bir teklif ulaşmazken Galatasaray, Sallai’nin satılması halinde Arda Okan Kurtulan’ı düşünüyor.

GÖZTEPE ÇİFT HANELİ BONSERVİS İSTİYOR

Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen genç futbolcu için Göztepe’nin beklentisi ise çift haneli bonservis bedeli.

Sallai’nin 20 milyon Euro’ya satılması halinde Galatasaray, İzmir ekibiyle masaya oturmayı planlıyor.

Derbide kazanan Galatasaray MCT Technic! Seride durumu eşitledi... Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Beşiktaş GAİN'i 78-75 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Galatasaray'ın yıldızına kanca İngiltere Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'nin Galatasaray forması giyen Roland Sallai'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Sözleşme görüşmeleri sürüyordu: Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi Galatasaray forması giyen Mario Lemina'ya 4 ülkeden teklif geldiği ve oyuncunun sarı kırmızılı ekiple sözleşme uzatmak için yaptığı görüşmelerin yavaşladığı iddia edildi.