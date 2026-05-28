Sözleşme görüşmeleri sürüyordu: Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi

28.05.2026 09:10:00
Galatasaray forması giyen Mario Lemina'ya 4 ülkeden teklif geldiği ve oyuncunun sarı kırmızılı ekiple sözleşme uzatmak için yaptığı görüşmelerin yavaşladığı iddia edildi.

Galatasaray tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşadı. Sarı kırmızılılar, üst üste 4. lig şampiyonluğunu yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16'ya kaldı.

Galatasaray'da yönetim kadronun büyük bir kısmını korumak istiyor. Ancak sarı kırmızılılar beklenmedik bir krizle karşılaştı.

Galatasaray ve Mario Lemina arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri yavaşladı. Tecrübeli oyuncu, Antalyaspor maçının ardından sarı kırmızılılarda kalmak istediğini açıklasa da görüşmeler beklentilerden farklı ilerliyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar takımları, Mario Lemina ile ilgileniyor. Haberde Lemina'nın farklı deneyim yaşamaya açık olduğu belirtildi.

Galatasaray'da 2. dönemini yaşayan Mario Lemina, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Alvaro Morata'dan Galatasaray açıklaması Galatasaray'ın eski yıldızı Alvaro Morata, sosyal medya hesabından hakkında yazılan bir paylaşımı yalanladı. İspanyol futbolcu, sarı kırmızılı kulübü çok sevdiğini ifade etti.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Galatasaray'ın yıldızına kanca İngiltere Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'nin Galatasaray forması giyen Roland Sallai'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe maçı itirafı: 'O gün o gol atılmasa...' Galatasaray'ın milli oyuncularından Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı-kırmızılı kulübün resmi YouTube kanalında üst üste kazandıkları dördüncü şampiyonluğu anlattı.