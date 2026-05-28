Sözleşme görüşmeleri sürüyordu: Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi

Galatasaray tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşadı. Sarı kırmızılılar, üst üste 4. lig şampiyonluğunu yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16'ya kaldı.

Galatasaray'da yönetim kadronun büyük bir kısmını korumak istiyor. Ancak sarı kırmızılılar beklenmedik bir krizle karşılaştı.

Galatasaray ve Mario Lemina arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri yavaşladı. Tecrübeli oyuncu, Antalyaspor maçının ardından sarı kırmızılılarda kalmak istediğini açıklasa da görüşmeler beklentilerden farklı ilerliyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar takımları, Mario Lemina ile ilgileniyor. Haberde Lemina'nın farklı deneyim yaşamaya açık olduğu belirtildi.

Galatasaray'da 2. dönemini yaşayan Mario Lemina, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.