Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Galatasaray'ın yıldızına kanca

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yıldızları Avrupa ekiplerinin radarında. İngiliz ekiplerinin Macar futbolcu Roland Sallai'nin peşinde olduğu iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekipleri, Sallai için harekete geçmeye hazırlanıyor. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest'ın yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de Sallai ile ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Sallai için 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçtiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, 20 milyon Euro nakit artı bonusları içeren bir teklif gelmediği sürece hiçbir kulüple pazarlık masasına bile oturmayacak.

47 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Sallai bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.