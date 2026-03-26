Galatasaray'da tüm gözler Carlos Cuesta'da!

Galatasaray'ın, Belçika takımı Genk'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle bir yıl kadar önce kadrosuna kattığı Carlos Cuesta sarı kırmızılı takımda beklenen performansı sergileyemeyince Vasco da Gama'ya kiralık olarak gönderilmişti.

2 milyon 250 bin Euro geçici transfer bedeliyle Brezilya kulübüne giden Cuesta, buradaki kariyerine başarılı bir başlangıç yapsa da yaşadığı sakatlığın da etkisiyle son haftalarda kadroya girmekte zorlanıyor.

8 haftası geride kalan Brezilya Serie A'da ilk 3 maçta 90 dakika forma giyen Kolombiyalı stoper, sakatlığı nedeniyle sonraki 3 karşılaşmayı kaçırdı. Sağlığına kavuşan Cuesta, son iki müsabakada ise kadroda bulunsa da süre alamadı.

Vasco da Gama'nın, 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı Carlos Cuesta için 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. RTI Esporte'ye göre; Vasco'nun Cuesta'nın opsiyonunu kullanma olasılığı henüz netleşmiş değil.

CUESTA'NIN OPSİYONU İÇİN İKİ KRİTER

Haber detayında, son maçlarda ilk 11'de yer almamasına rağmen Brezilya kulübünde önemli bir oyuncu olarak görülen 27 yaşındaki savunmacının geleceği için; bundan sonraki performans ve istikrarının belirleyici olacağı ifade edildi.

İlk 11'deki yerini geri kazanmayı hedefleyen Cuesta, Vasco formasıyla toplamda 24 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.