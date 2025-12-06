Kiralık sözleşmesinin son ayına girdi... Carlos Cuesta geleceğine dair konuştu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 17:10:00
Galatasaray'ın sezon başında Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta'dan geleceğine yönelik açıklama geldi. Brezilya ekibinde mutlu olduğunu belirten Kolombiyalı stoper, Vasco'da kalacağının sinyalini verdi.

Galatasaray, 2024/2025 sezonunun ara transfer döneminde Genk'ten Carlos Cuesta'yı 8 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan futbolcu, bu sezonun başında 2025'in sonuna kadar Vasco da Gama'ya kiralanmıştı. Kiralık sözleşmesinin son ayına giren Cuesta, Vasco'da kalmaya çok yakın.

Vasco Da Gama'nın 1.5 milyon Euro bedelle Cuesta'yı 1 yıl daha kiralayabileceği, 5.75 milyon Euro'ya ise bonservisini alabileceği belirtildi. Globa'ya konuşan Cuesta'nın Vasco Da Gama ile sözleşme yenileme görüşmelerinin mutlu sonla sonuçlanmaya yakın olduğunu aktardığı ifade edildi. 

Geleceğiyle ilgili konuşan Cuesta şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmem Aralık sonuna kadar devam ediyor ve uzatma ihtimali var. Vasco'da mutluyum. Hem Vasco hem de Galatasaray ile iletişim çok doğrudan ve çok basit. Her şey önceden söylendi. Vasco'da uzun süre kalabilmem için sunulanların yolunda gittiğini düşünüyorum. Bu taraflar arasında bir karar; karar veren sadece Vasco değil, karar veren sadece ben değilim, Galatasaray da karar veriyor.

Burada çok mutluyum, ailem de öyle. Oynayacağım… Copa do Brasil'i kazanma, Libertadores'te oynama şansımın olması, hem kulübün hem de benim burada uzun süre kalmamızı kolaylaştırıyor."

