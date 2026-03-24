24.03.2026 13:34:00
Galatasaray Daikin Başantrenörü Bigarelli ameliyat oldu!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Bigarelli'nin ameliyat edildiği açıklandı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Alberto Bigarelli'nin omurilik kanalına düşmüş bel fıtığı parçalarının çıkarılması (lomber sekestrektomi) için ameliyat edildiğini duyurdu. 

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'mızın başantrenörü Alberto Bigarelli, sponsor hastanemiz Acıbadem'de lomber sekestrektomi ameliyatı geçirmiştir. Başantrenörümüz dinlenme sürecinin devamı nedeniyle Ankara deplasmanında takımımızın başında yer alamayacaktır. Takımımız, karşılaşmaya yardımcı antrenörümüz Emre Türkileri yönetiminde çıkacaktır. Başantrenörümüz Alberto Bigarelli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Daniel Pancu'dan Ümit Akdağ iddialarına yanıt!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Daniel Pancu'dan Ümit Akdağ iddialarına yanıt! Romanya U21 Takımı'nın eski teknik direktörü Daniel Pancu, Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Ümit Akdağ hakkındaki transferi iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fernando Muslera'dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması: 'Futbolu bıraktığımda...'
Fernando Muslera'dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması: 'Futbolu bıraktığımda...' Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, 4 yıllık aranın ardından yeniden Uruguay Milli Takımı'na davet edildi. Muslera, milli takıma yeniden seçildiği için mutlu olduğunu belirtirken Galatasaray'a geri dönüşü hakkında da konuştu.
Kupa Voley'de dev maç: VakıfBank, Galatasaray ile karşılaşacak!
Kupa Voley'de dev maç: VakıfBank, Galatasaray ile karşılaşacak! 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu yarı finalinde VakıfBank ile Galatasaray Daikin karşılaşacak.