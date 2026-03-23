Adı Galatasaray ile anılıyordu: Daniel Pancu'dan Ümit Akdağ iddialarına yanıt!

Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ için dikkat çeken bir açıklama gündeme geldi.

Romanya'da doğan Ümit Akdağ, Romanya U21 Takımı'nda forma giydi ancak 22 yaşındaki futbolcu Türkiye ve Romanya arasında milli takım tercihini yapmadı.

A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesi de gündeme gelen Ümit Akdağ için Daniel Pancu'dan açıklama geldi.

"GALATASARAY İSTİYOR"

Şu anda Cluj'de görev yapan Pancu, Romanya U21 Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Ümit Akdağ için, "Ümit Akdağ iyi bir oyuncu, iyi durumda ve her maçta forma giyiyor. Galatasaray da dahil birçok takım onu istiyor. Yaz aylarında ayrılma ihtimali var" dedi.

Ümit Akdağ'ın milli takım tercihini henüz yapmadığına değinen Rumen teknik direktör, "Şu anda kesinlikle bize gelmezdi. Bizim için oynamayı kabul etse bile, Türkiye'ye karşı oynamazdı. Türkiye için oynaması daha olası" diye konuştu.

30 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Alanyaspor forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan 22 yaşındaki Ümit Akdağ, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.