Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Daikin CEV Kupası 8'li final turunda!

Galatasaray Daikin CEV Kupası 8'li final turunda!

3.12.2025 21:47:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray Daikin CEV Kupası 8'li final turunda!

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nın 16'lı final turunun rövanş maçında kendi evinde ağırladığı Porto'yu 3-0 mağlup ederek 8'li final turuna yükselen takım oldu.

CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk etti.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray Daikin, 3-0 kazandı.

İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, VK Dukla Liberec (Çekya)-Darta Bevo Roeselare (Belçika) eşleşmesinin kazananıyla 8'li final turunda karşı karşıya gelecek.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Mauro Carlo Goitre (İtalya), Marko Oravainen (Finlandiya)

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslı Tecimer, İrem Nur Özsoy, Bongaerts, Carutasu)

Porto: Veltman, Bozic, Murek, Djurovic, Joseph, Pinto (Basto, Grbavica, Durao, Resende, Monteiro)

Setler: 25-17, 25-17, 25-17

Süre: 71 dakika (24, 23, 24)

İlgili Konular: #galatasaray #porto #CEV Kupası

İlgili Haberler

Monaco'dan Galatasaray maçı açıklaması!
Monaco'dan Galatasaray maçı açıklaması! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Monaco, karşılaşmaya dair bir açıklama yayımladı.
Galatasaray ile görüşme sonrası TFF'den Yasin Kol kararı!
Galatasaray ile görüşme sonrası TFF'den Yasin Kol kararı! Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Hakem Yasin Kol'un kararlarına büyük tepki gösteren Galatasaray cephesi, TFF'ye ziyarette bulundu. Görüşme sonrası TFF'nin hakem Yasin Kol ile ilgili düşüncesine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
TFF açıkladı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu!
TFF açıkladı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in geride kalan 14. haftasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimleri duyurdu.