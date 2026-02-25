Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda yarı finalde!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.02.2026 22:22:00
Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek finali ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Paris Levallois'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran ekip oldu.

Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek finalinin ikinci maçında, deplasmanda 3-2 yendiği Paris Levallois ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı. 

Maçın ilk setini kazanan taraf 25-22 ile konuk ekip oldu. Karşılaşmanın ikinci setini sarı-kırmızılılar 25-21 ile aldı ve setlerde durumu eşitledi.

GALATASARAY YARI FİNALDE

Galatasaray, üçüncü seti de 25-22 ile hanesine yazdırdı. Bigarelli'nin öğrencileri dördüncü seti de 25-17 ile aldı ve sahadan 3-1 galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı.

Sarı-kırmızılıların yarı finaldeki rakibi Romanya ekibi Voluntari olacak.

CEV Kupası'nda yarı finallerin ilk ayağı 10-12 Mart, ikinci ayağı ise 17-19 Mart tarihlerinde oynanacak.

Organizasyonda final ise 1 ve 8 Nisan'da çift maç usulüyle oynanacak.

