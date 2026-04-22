Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Daikin'de ayrılık resmen açıklandı!

22.04.2026 21:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin'de 26 yaşındaki orta oyuncu Ayçin Akyol, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını duyurdu.

Bu sezon CEV Cup'ta şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Daikin'de dikkat çeken bir ayrılık gerçekleşti.

Son 4 sezondur Galatasaray'ın formasını giyen Ayçin Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

"HER ANI BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

26 yaşındaki orta oyuncusu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Galatasaray'a veda etmek benim için duygusal bir an. Bu kulüp, sadece bir spor hayatı değil, bir ömür boyu sürecek bir yolculuk oldu. Burada geçirdiğim her an, bana çok şey kattı ve birçok güzel anı bıraktı.

Galatasaray'a adım attığımda, efsanemiz Metin Oktay'ın selamını aldım. 10 numaralı formayı sırtıma geçirdiğimde ise bu kulübün büyüklüğünü, sorumluluğunu ve değerlerini daha da derinden hissettim. Zorluklar, zaferler, her şey…

Her anı bana çok şey öğretti. Sahada birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve her zaman yanımda olan taraftarımıza teşekkür ederim.

Her zaman desteğinizle güçlü hissettim. Galatasaray'a, hedeflerim doğrultusunda yeni bir hikaye yazmak için bugün veda ediyorum. Ancak bu kulüp ve bu aile, kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. " 

