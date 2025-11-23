Galatasaray Daikin kendi evinde zorlanmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.11.2025 20:06:00
AA
Galatasaray Daikin, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında kendi evinde ağırladığı Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, Yasin Çalışkan

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Carutasu)

Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Ünzilenur Hacıoğlu)

Setler: 25-16, 25-23, 25-16

Süre: 74 dakika (25, 27, 22)

İlgili Konular: #galatasaray #voleybol #Nilüfer Belediyespor

