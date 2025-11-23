Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı oyuncuya eleştiri: 'Bu seviyenin oyuncusu değil'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.11.2025 15:21:00
Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı futbolcuyu yorumladı ve "Bana göre Galatasaray seviyesinin oyuncusu değil" ifadesini kullandı.

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Gençlerbirliği galibiyetini NOW'da yorumladı.

Maçın oyuncusunun Barış Alper Yılmaz olduğunu belirten Tugay Kerimoğlu, "Arkasına da Sallai'yi koyarım. İnsanlar beğenir beğenmez ama Galatasaray takımının en önemli jokeri. Çok büyük bir profesyonel" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Union SG maçında Icardi ile başlaması gerektiğini vurgulayan Tugay Kerimoğlu, "Ama oyunun gidişatına göre kulübeden yapabileceğin kaç tane hamlen olacak? Asıl problem burada başlıyor" dedi.

Sakatlıkların en önemli sebebinin ağız sağlığı olduğunu belirten Kerimoğlu, "Rangers'a ilk transfer olduğumda adelelerimden önce diş sağlığıma baktılar. Ağız sağlığı düzeldikten sonra çok fazla sakatlık yaşamadım" şeklinde konuştu.

Tugay Kerimoğlu son olarak performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan ve taraftarların protesto ettiği Yusuf Demir'e de değindi.

Kerimoğlu, Yusuf Demir için şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Demir yetenekli olabilir ama bana göre Galatasaray seviyesinin oyuncusu değil. Bu seviyede oyunuyorsan mental olarak kendini hazır tutmak zorundasın."

