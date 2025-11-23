Cumhuriyet Gazetesi Logo
Errick McCollum tarihe geçti: Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'a şans tanımadı!

Errick McCollum tarihe geçti: Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'a şans tanımadı!

23.11.2025 18:06:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Errick McCollum tarihe geçti: Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'a şans tanımadı!

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında kendi evinde ağırladığı Esenler Erokspor'u 88-76 mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 88-76 yendi.

Sarı-kırmızılıların ABD'li oyuncusu Errick McCollum, müsabakada Basketbol Süper Ligi kariyerindeki 3000. sayısını kaydetti.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki oyun kurucusu Can Korkmaz, kariyerindeki 300. Basketbol Süper Ligi müsabakasını Esenler Erokspor'a karşı oynadı.

Geçen sezon sol ön diz çapraz bağları koptuğu için fazla forma şansı bulamayan Can Korkmaz, 300 lig maçına bugün çıktı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Batuhan Söylemezoğlu, Ahmet Tatlıcı

Galatasaray MCT Technic: Cummings 11, Palmer 16, Buğrahan Tuncer 14, Gillespie 8, White 6, McCollum 22, Can Korkmaz 3, Meeks 2, Rıdvan Öncel, Bishop 6, Muhsin Yaşar, Cihat Dalgalı

Esenler Erokspor: Crawford 17, Galloway 19, Simmons 7, Cornelie 8, Egehan Arna 8, Pangos 5, Thomas Akyazılı, Love 6, Ahmet Düverioğlu 6

1. Periyot: 19-18

Devre: 43-31

3. Periyot: 64-54

İlgili Konular: #galatasaray #Basketbol Süper Ligi #Esenler Erokspor

İlgili Haberler

Galatasaray-Union SG maçına İspanyol hakem!
Galatasaray-Union SG maçına İspanyol hakem! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Union SG'yi konuk edeceği müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.
Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı oyuncuya eleştiri: 'Bu seviyenin oyuncusu değil'
Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı oyuncuya eleştiri: 'Bu seviyenin oyuncusu değil' Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı futbolcuyu yorumladı ve "Bana göre Galatasaray seviyesinin oyuncusu değil" ifadesini kullandı.
Eski hakemler Galatasaray - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi: 'Benim için de UEFA kriterlerine göre de net kırmızı kart'
Eski hakemler Galatasaray - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi: 'Benim için de UEFA kriterlerine göre de net kırmızı kart' Trio ekibi, Galatasaray-Gençlerbirliği maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Eski hakemler, kırmızı kartlardan penaltı pozisyonlarına kadar maçın kritik anlarına değindi.