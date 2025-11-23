Galatasaray-Union SG maçına İspanyol hakem!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü saat 20:45'te Belçika'nın Union SG takımını konuk edecek. Müsabakanın hakemi de belli oldu.

Buna göre Galatasaray-Union SG maçında İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sonunda dokuz puanla dokuzuncu, Union SG ise üç puanla yirmi sekizinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

25 Kasım: Galatasaray - Union SG

9 Aralık: Monaco - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray