Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım: 'Sizce hangisi ofsayt?'

Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım: 'Sizce hangisi ofsayt?'

23.02.2026 23:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım: 'Sizce hangisi ofsayt?'

Galatasaray, 1-1 biten Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadıkları Konyaspor maçında iptal edilen golleri ile birlikte Süper Lig maçlarında yaşanan pozisyonları paylaştı.

"SİZCE HANGİSİ OFSAYT?"

Galatasaray'ın paylaşımında, "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz" denildi.

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımı şu şekilde:

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #kasımpaşa

İlgili Haberler

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten Kasımpaşa açıklaması: 'Bu takıma yakışmayan bir durum'
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten Kasımpaşa açıklaması: 'Bu takıma yakışmayan bir durum' Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, 1-1 biten Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe ile berabere kalan Kasımpaşa'dan bir ilk!
Fenerbahçe ile berabere kalan Kasımpaşa'dan bir ilk! Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak bir ilke imza attı.
Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe göndermesi!
Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe göndermesi! Galatasaray'ın milli oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Yunus Akgün, 1-1 biten Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.