Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım: 'Sizce hangisi ofsayt?'

Galatasaray, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadıkları Konyaspor maçında iptal edilen golleri ile birlikte Süper Lig maçlarında yaşanan pozisyonları paylaştı.
"SİZCE HANGİSİ OFSAYT?"
Galatasaray'ın paylaşımında, "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz" denildi.
Sarı-kırmızılı takımın paylaşımı şu şekilde:
Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi 𝗼𝗳𝘀𝗮𝘆𝘁? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz. pic.twitter.com/r0pifnrG62— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 23, 2026