Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi!

1.09.2025 15:56:00
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen 32 yaşındaki Arjantinli kaleci Emiliano Martinez ile ilgilendiği kaydedildi.

Ederson'u Fenerbahçe'ye, Senne Lammens'i ise Manchester United'a kaptıran Galatasaray, kaleci transferi için baskısını artırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, tüm mesaisini kaleci transferine ayırırken son saatlerde Emiliano Martinez için girişimler sıklaştırıldı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray, Lammens'in Manchester United'la anlaşmasının ardından Emiliano Martinez transferi için Aston Villa ile görüşüyor.

