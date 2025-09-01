Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi!

Ederson'u Fenerbahçe'ye, Senne Lammens'i ise Manchester United'a kaptıran Galatasaray, kaleci transferi için baskısını artırdı.

GALATASARAY'DAN EMILIANO MARTINEZ ATA ĞI

UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, tüm mesaisini kaleci transferine ayırırken son saatlerde Emiliano Martinez için girişimler sıklaştırıldı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray, Lammens'in Manchester United'la anlaşmasının ardından Emiliano Martinez transferi için Aston Villa ile görüşüyor.