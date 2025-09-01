Galatasaraylı Ahmed Kutucu'ya Süper Lig'den talip!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.09.2025 14:29:00
DHA
Süper Lig ekibi Göztepe'nin, Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki Ahmed Kutucu ile ilgilendiği kaydedildi.

Süper Lig'de milli araya 2 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 8 puanla 3'üncü sırada giren Göztepe gözünü transferlere çevirdi.

Son olarak Brezilyalı golcüsü Emersonn'u 3,2 milyon Euro karşılığında Fransa Lig 1 ekibi Toulouse'a gönderen sarı-kırmızılılar 2 golcüyü listesine ekledi.

AHMED KUTUCU HAMLESİ

Sezon başında Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e uğurlayan Göztepe, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ile İsviçre'nin Grasshoppers takımında top koşturan Tuğra Turhan için girişimlere başladı.

İleri uca 2 takviye yapmayı planlayan Göztepe'nin iki oyuncunun yanı sıra yabancı isimlerle de görüştüğü ifade edildi.

Geçen sezonun devre arasında Eyüpspor'dan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılılarda çok forma şansı bulamadı. Genelde yedek kulübesinde bekleyen gurbetçi golcü, bu sezon da hiç bir maçta süre alamadı.

Almanya'da Schalke 04 altyapısından yetişen Ahmed, ülkemizde Başakşehir ve Eyüpspor'da da oynadı. Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed, 3 defa A Milli Takımımızda görev aldı.

Grasshoppers'tan yetişen 18 yaşındaki Tuğra ise geçen sezon 8 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşayan genç forvet, İsviçre U17 Milli Takımı'nda da 3 kez görev yaptı.

