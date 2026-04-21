Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: 'Hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım...'

Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Beyaz TV'de Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın sözlerine yanıt verdi.

İbrahim Hatipoğlu, "Polemiklere girmeyelim. Galatasaray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın izleyin, bakın. Hakemlerden en çok muzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray'dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin. En son bir golümüz iptal edildi. Aradan 72 saat geçti, hala insanlar neden iptal edildiğini anlayamadı. Dolayısıyla ben artık bunları konuşmak istemiyorum. Futbol konuşmak lazım. Sahada konuşmak lazım. Hepimiz bir arada, birlikte Galatasaray'ın gerçek gücünü ortaya koyacağız. Son sözüm de kenetlenin başka Galatasaray yok" ifadelerini kullandı.

ERTAN TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaşlarımız federasyona gidip görüştüler, daha da görüşecekler. Daha önce de söyledim. Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı? Onu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz."