Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: 'Hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım...'

21.04.2026 01:11:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, katıldığı televizyon programında Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın sözlerine cevap verdi.

Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Beyaz TV'de Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın sözlerine yanıt verdi.

İbrahim Hatipoğlu, "Polemiklere girmeyelim. Galatasaray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın izleyin, bakın. Hakemlerden en çok muzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray'dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin. En son bir golümüz iptal edildi. Aradan 72 saat geçti, hala insanlar neden iptal edildiğini anlayamadı. Dolayısıyla ben artık bunları konuşmak istemiyorum. Futbol konuşmak lazım. Sahada konuşmak lazım. Hepimiz bir arada, birlikte Galatasaray'ın gerçek gücünü ortaya koyacağız. Son sözüm de kenetlenin başka Galatasaray yok" ifadelerini kullandı.

ERTAN TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaşlarımız federasyona gidip görüştüler, daha da görüşecekler. Daha önce de söyledim. Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı? Onu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz."

İlgili Haberler

Serdal Adalı'dan sert tepki: 'Hakem hataları ile 20 puanımız gitti'
Serdal Adalı'dan sert tepki: 'Hakem hataları ile 20 puanımız gitti' Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Adalı, hakem kararları hakkında görüşlerini aktardı.
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı!
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı! Milli sporcu Rıza Kayaalp, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın yarı finalinde karşılaştığı Belaruslu Pavel Hlinchuk'un diskalifiye olması nedeniyle finale yükselen isim oldu.
ABD'li milli kaleci Jonathan Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı!
ABD'li milli kaleci Jonathan Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı! İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekibi Cesena forması giyen 29 yaşındaki ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann'ın, Palermo maçında boynunda kırık meydana geldiği kaydedildi.