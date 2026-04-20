ABD'li milli kaleci Jonathan Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı!

20.04.2026 22:31:00
İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekibi Cesena forması giyen 29 yaşındaki ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann'ın, Palermo maçında boynunda kırık meydana geldiği kaydedildi.

İtalya 2. Futbol Ligi takımlarından Cesena'da forma giyen ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı.

Cumartesi günü deplasmanda Palermo ile oynadıkları karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakibiyle çarpışan 29 yaşındaki Klinsmann, hastaneye kaldırıldı.

"MAÇ SIRASINDA OMURGAM KIRILDI"

Eski Alman futbolcu Jürgen Klinsmann'ın oğlu olan Jonathan'ın hastanede yapılan tetkiklerinde boyun omurunda kırık tespit edildi.

Instagram hesabından bugün açıklama yapan Klinsmann, "Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Cesena ve Palermo taraftarlarına, son birkaç gündür beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Milli Takımı'na davet alan Klinsmann, henüz resmi bir maçta forma giymedi.

