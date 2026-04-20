Serdal Adalı'dan sert tepki: 'Hakem hataları ile 20 puanımız gitti'

Serdal Adalı'dan sert tepki: 'Hakem hataları ile 20 puanımız gitti'

20.04.2026 23:52:00
Serdal Adalı'dan sert tepki: 'Hakem hataları ile 20 puanımız gitti'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Adalı, hakem kararları hakkında görüşlerini aktardı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a yaptığı açıklamalarda hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün ciddi puan kayıpları yaşadığını savunan Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na çağrıda bulundu. 

"HAKEM HATALARI İLE 20 PUANIMIZ GİTTİ"

Hakem hataları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"En az 20 puanımız hakem hataları ile gitti. TFF'den, MHK'den kim gelecekse oturalım ve bakalım. Gelsin MHK Başkanı, açalım ve bakalım. 6-7 tanesinde zaten kendileri 'Haklısınız' dedi. Hiç 'Haksızsınız' demediler. En iyi senaryoda 17 puan olur, koyun Beşiktaş'ın üstüne 17 puan, ne olacak? Yazık günah!"

