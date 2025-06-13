Galatasaray'dan Galata Kulesi'nde ışık şovu!

Galatasaray, YouTube hesabından merakla beklenen açıklamayı yaptı.





Sarı-kırmızılılar, saat 22.50'de, "Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın paylaşımında yer alan, "Tarihe geçecek o anlar." ifadeleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşımın ardından saat 00.00'yi beklemeye geçti.





Galatasaray, 00.00'de YouTube'da, "Şampiyonlar Ligi ışıklarını yakıyoruz." başlığıyla bir yayın başlattı ve Galata Kulesi'nde ışık şovu gerçekleştirildi.





Galata Kulesi'nden yapılan yayında Şampiyonlar Ligi müziği ile aslan kükremesi ekranlara geldi. Sarı-kırmızılıların yayınında daha sonra ise Leroy Sane ekranlara geldi.



