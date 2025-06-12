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Galatasaray Daikin, Naz Aydemir Akyol'la anlaştı!

Galatasaray Daikin, Naz Aydemir Akyol'la anlaştı!

12.06.2025 23:27:00
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Haber Merkezi
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Galatasaray Daikin, Naz Aydemir Akyol'la anlaştı!

Galatasaray Daikin, Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncu Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattı. Kulübümüz; A Milli Kadın Voleybol Takımımızın formasını uzun yıllar boyunca terletmiş olan, 1990 doğumlu tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Naz Aydemir Akyol'a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." denildi.

KARİYERİNDE 27 KUPA ZAFERİ VAR

Eczacıbaşı Dynavit'in formasını 2 sezondur giyen Naz, kariyerinde 9 Sultanlar Ligi, 5 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 4 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

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