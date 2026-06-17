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Galatasaraylı Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!

Galatasaraylı Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!

17.06.2026 04:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaraylı Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili çıkan ayrılık iddialarına yıldız futbolcudan yanıt geldi.

Romeo WJ'nin Twitch yayınında konuşan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı takımdaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Osimhen, Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada çok mutluyum. Benim için en önemlisi bu. Ama geleceğin ne getireceği asla belli olmaz" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili çıkan iddiaların ardından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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