İtalyan basını duyurdu: Can Uzun transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Eintracht Frankfurt forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Uzun ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan'da Ruben Amorim dönemi resmen başlarken, Portekizli teknik adamın transfer listesi şekillenmeye başladı. Portekizli teknik adamın transfer listesinde Can Uzun da yer aldı.

Amorim, hücum hattı için Eintracht Frankfurt forması giyen 2005 doğumlu milli futbolcuyu beğeniyor.

OKAN BURUK'TAN CAN UZUN AÇIKLAMASI

Can Uzun, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, milli futbolcu için, "Can Uzun'u beğeniyorum tabii, çok iyi oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında, beklentinin bir tık altında kaldı. Ufak tefek sakatlıkları oldu. Bize karşı da oynadı. Çok beğendiğim bir oyuncu. Dediğim gibi hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası. Çok zorladığınızda kanatta bile kullanabilirsiniz" dedi.

Okan Buruk, "Birçok oyuncu var listemizde ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı şu ana kadar. Dünya Kupası sonrasına kalıyor her şey. Dünya Kupası transferi biraz engelleyen bir şey. Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek transfer dönemi" sözlerini sarf etti.

20 yaşındaki genç hücum oyuncusunun transferi konusunda özellikle Dünya Kupası'ndan sonra önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

28 MAÇTA 16 GOLE KATKI

2025/26 sezonunda Eintracht Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.