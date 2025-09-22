Wilfried Singo: 'Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların genç stoperi Wilfried Singo, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçın telafisini gösterdiklerini belirten Singo, "Bu akşamdan çok memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir maç oynadık ama bu akşam telafisini gösterdik. Takımdan memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz ve bunun üzerine çıkacağız" dedi.

"GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Türkiye'deki en büyük kulübün Galatasaray olduğunu ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Daha önce burada ağabeylerim de oynadı, onların tavsiyelerini de dinledim. Çok mutluyum burada olmaktan " ifadelerini kullandı.

Singo, oynadığı pozisyon hakkında şu sözleri sarf etti:

"Benim için önemli olan hocanın tercihi. Benim için önemli olan takıma yardımcı olmak ve takıma en iyisini verebilmek."