Cumhuriyet Gazetesi Logo
Wilfried Singo: 'Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü'

Wilfried Singo: 'Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü'

22.09.2025 23:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Wilfried Singo: 'Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü'

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların genç stoperi Wilfried Singo, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçın telafisini gösterdiklerini belirten Singo, "Bu akşamdan çok memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir maç oynadık ama bu akşam telafisini gösterdik. Takımdan memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz ve bunun üzerine çıkacağız" dedi.

"GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Türkiye'deki en büyük kulübün Galatasaray olduğunu ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Daha önce burada ağabeylerim de oynadı, onların tavsiyelerini de dinledim. Çok mutluyum burada olmaktan " ifadelerini kullandı.

Singo, oynadığı pozisyon hakkında şu sözleri sarf etti:

"Benim için önemli olan hocanın tercihi. Benim için önemli olan takıma yardımcı olmak ve takıma en iyisini verebilmek."

İlgili Konular: #galatasaray #konyaspor #wilfried-singo

İlgili Haberler

Galatasaraylı Lucas Torreira attığı gole neden sevinmediğini açıkladı!
Galatasaraylı Lucas Torreira attığı gole neden sevinmediğini açıkladı! Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaraylı Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi vurgusu!
Galatasaraylı Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi vurgusu! Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray 3 puanı üç golle aldı: Galatasaray 3-1 Konyaspor
Galatasaray 3 puanı üç golle aldı: Galatasaray 3-1 Konyaspor Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.