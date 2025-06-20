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Galatasaray'dan Lazio'ya yanıt!

Galatasaray'dan Lazio'ya yanıt!

20.06.2025 21:35:00
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Haber Merkezi
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Galatasaray'dan Lazio'ya yanıt!

Galatasaray, hazırlık maçları için bir paylaşım yapan Lazio'ya cevap verdi.

İtalyan ekibi Lazio, yeni sezon öncesi Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Lazio, bu maçlar için bir paylaşım yaptı. İtalyan ekibi, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları için yaptığı paylaşımda iki takımın da 5 yıldızlı logosunu kullandı

GALATASARAY'DAN CEVAP

Galatasaray, Lazio'nun bu paylaşımına yanıt verdi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin gönderisini alıntıladı ve, "Logoların doğru kullanımını fotoğrafta bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın paylaşımında sarı-kırmızılıların logosu 5, Fenerbahçe'nin logosu ise 3 yıldızlı olarak kullanıldı.

MAÇ TARİHLERİ

Lazio, hazırlık maçlarında önce 30 Temmuz'da Fenerbahçe ile karşılaşacak ardından 2 Ağustos'ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Lazio'nun paylaşımı


Galatasaray'ın yanıtta kullandığı fotoğraf


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