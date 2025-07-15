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Galatasaray'dan Marc-André ter Stegen hamlesi: Sarı-kırmızılıların teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray'dan Marc-André ter Stegen hamlesi: Sarı-kırmızılıların teklifi ortaya çıktı!

15.07.2025 09:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Marc-André ter Stegen hamlesi: Sarı-kırmızılıların teklifi ortaya çıktı!

İspanyol basını, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Barcelona forması giyen 33 yaşındaki Alman kaleci Marc-André ter Stegen için yaptığı teklifi yazdı.

Galatasaray, Osimhen'in yanı sıra ses getirecek üst düzey bir kaleci transfer etme çalışmalarını sürdürüyor.

Sözcü'nün İspanyol basınından aktardığına göre, sarı kırmızılılar, Ter Stegen'e şu anda Barça'da kazandığı 6.3 milyon Euro'dan çok daha yüksek bir maaşla uzun vadeli bir sözleşme teklif etmeye hazır.

Ter Stegen "Evet" derse Galatasaray'dan garanti yıllık 8 milyon Euro'nun yanı sıra performans ve şampiyonluklara dayalı ek ödemeler alacak.

BARCELONA KADROSUNDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Alman kaleci, Barcelona'da kalmak, rekabet etmek ve yerini geri kazanmak istiyor. Ancak Galatasaray fiyatı arttırırsa her şey değişebilir.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Alman kaleciye "Yeni sezonda oynamayacaksın" mesajını net şekilde verdi. 

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