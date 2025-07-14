İtalyanlar duyurdu: Napoli'den Galatasaray'ın teklifine yanıt!

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için tüm imkanlarını seferber ederken, Napoli cephesinden gelen istekler süreci zorluyor.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre; Napoli, sarı-kırmızılıların 40 milyon Euro'luk peşin ödeme teklifini kabul etti. Ancak geri kalan 35 milyon Euro'nun 2026 yılında ödenmesini talep etti.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY İSTEDİ

Napoli'nin istekleri bununla da sınırlı kalmadı. İtalyan kulübü, Nijeryalı golcünün ileride başka bir takıma transferi halinde satıştan yüzde 20 pay da talep etti.

İtalyan kulübün, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı 40 + 35 milyon Euro'luk teklifini reddettiği kaydedildi. Galatasaray yönetiminin başka bir teklif sunmayacağı belirtilirken görüşmelerin tıkandığı aktarıldı.