Galatasaray'dan resmi açıklama geldi: Victor Osimhen ve Noa Lang'ın son durumu belli oldu!

Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleye devam edemedi. Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan dahil olan Noa Lang da ciddi bir sakatlık yaşadı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından Galatasaray, bu sabaha karşı her iki futbolcunun da sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiği, Lang'ın ise parmağında ciddi bir kesik olduğu belirtildi.

OSIMHEN'İN SON DURUMU

Galatasaray'dan Osimhen için yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir" denildi.

DURUMU NİJERYA'DA TAKİP EDİLECEK

HT Spor'da yer alan habere göre; kolu alçıya alınan Osimhen, İngiltere'den ayrılarak ülkesi Nijerya'ya gidecek. Ameliyat olup olmayacağı henüz belli olmayan Osimhen'in durumunun Nijerya'da yakından takip edileceği belirtildi.

Koluna herhangi bir müdahalede bulunulması gerekilirse Nijeryalı golcü, Türkiye'ye daha erken dönecek.