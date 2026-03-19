Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hugo Ekitike: 'Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik!'

19.03.2026 01:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Liverpool'un Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde elemesinin ardından Hugo Ekitike açıklamalarda bulundu.

Sonucu değerlendiren Hugo Ekitike "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik" dedi.

Açıklamalarına devam eden 23 yalındaki forvet "Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık" ifadelerini kullandı.

Çeyrek finalde eski takımı PSG ile eşleşecek olmaları hakkında konuşan Ekitike "Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasını yaptı.

Mohammed Salah ile ilgili konuşan Ekitike "O bir efsane, biliyorsunuz. Tabii ki bazen insanlar onun zor bir sezon geçirdiğini söylüyor... Ama bu gece birçok şansı vardı ve yine de bana harika bir pas atacak zihniyete sahipti. Onun adına gerçekten çok mutluyum. Bunu hak etti" dedi.

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler ve eşleşmeler belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda nefes kesen bol gollü maçlar oynandı. Çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.
Galatasaray'da 2 sakatlık: Victor Osimhen ve Noa Lang oyuna devam edemedi! Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçında ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı-kırmızılılarda Osimhen yerine oyuna giren Noa Lang da sakatlanarak 80. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.
Okan Buruk'tan Lang ve Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 'Burada hastaneye gidecek' Liverpool'a deplasmanda 4-0 yenilen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi.