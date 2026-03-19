Hugo Ekitike: 'Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik!'

Liverpool'un Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde elemesinin ardından Hugo Ekitike açıklamalarda bulundu.

Sonucu değerlendiren Hugo Ekitike "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik" dedi.

Açıklamalarına devam eden 23 yalındaki forvet "Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık" ifadelerini kullandı.

Çeyrek finalde eski takımı PSG ile eşleşecek olmaları hakkında konuşan Ekitike "Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasını yaptı.

Mohammed Salah ile ilgili konuşan Ekitike "O bir efsane, biliyorsunuz. Tabii ki bazen insanlar onun zor bir sezon geçirdiğini söylüyor... Ama bu gece birçok şansı vardı ve yine de bana harika bir pas atacak zihniyete sahipti. Onun adına gerçekten çok mutluyum. Bunu hak etti" dedi.