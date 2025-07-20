Galatasaray'dan stoper operasyonu: 3 isim öne çıktı!

Haftalardır Victor Osimhen'e yoğunlaşan Galatasaray bu transferde mutlu sona ulaşmasıyla takıma seviye atlatacak bir stoper aramaya başladı.

Sözcü'nün haberine göre Cimbom'un önceliği Manchester City'den Manuel Akanji. Haberde İngiliz ekibin transfere olumlu baktığı ifade edildi. Yönetimin, 30 yaşındaki İsviçreli stoperin 7.5 milyon Euro'luk maaş talebinde indirim yapmaya çalıştığı kaydedildi.

KIM MIN-JAE HAMLESİ

Galatasaray'da Bayern Münih'ten Kim Min-jae en güçlü alternatif olduğu aktarıldı. Sacha Boey transferinden kalan 5 milyon Euro ve 2 hazırlık maçı geliri Alman ekibinden tahsil edilemedi. Bu haklardan vazgeçilip Güney Koreli stoperin bedelsiz kiralanmasına izin verilmesi teklifi masada. Almanların bu öneriye olumlu yaklaştığı belirtildi.

BİR DİĞER ALTERNATİF SINGO

Haberde sarı-kırmızılıların Monaco forması giyen Wilfried Singo konusunda da girişim başlattı kaydedildi. 30 milyon Euro isteyen Fransız ekibine, "Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama yapalım" denildi. Üç oyuncudan birinin transferinin yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor.