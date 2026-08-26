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Galatasaray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi: 'İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak...'

Galatasaray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi: 'İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak...'

26.08.2026 20:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi: 'İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak...'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, TFF'nin yabancı kuralıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

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Galatasaray, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, TFF'nin yabancı kuralıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir.

"Biz yabancı futbolcu konusunda bir karar verdik, bu kararı da çok önceden verdik, herkes buna uyacak" diye defalarca açıklama yapanların, kulübümüzün geçen sezon bu konuyla ilgili yaptığı tüm talep ve başvuruları doğru dürüst değerlendirmeden reddedenlerin, yapılan düzenlemenin yaratacağı sakıncaları defalarca dile getirmemize rağmen bizi duymazdan gelenlerin, bir anda yaptıkları bu dönüşü ibretle takip ediyoruz.

O gün, bu düzenlemenin ülkemizi Avrupa'daki büyük kulüplerin yetiştirme yurdu hâline getireceğini, Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemeye mahkûm edeceğini defalarca ifade ettik. Ancak uyarılarımız dikkate dahi alınmadı.

Bu kararın, tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır. İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak bu kulübü koruyup kollayan anlayış ne yazık ki değişmemektedir.

İlgili Konular: #galatasaray #TFF #yabancı kuralı

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