Premier Lig ekibiyle yarış halinde: Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Rafael Leao için Milan ile temaslarını sürdürüyor. Oyuncu ile yıllık 12 milyon Euro karşılığında büyük oranda el sıkışan sarı-kırmızılılar, İtalyan deviyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa da girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray maaş, Aston Villa ise bonservis teklifi konusunda eli güçlü durumda. Yine de iki taraf da tam anlaşma sağlayabilmiş değil.

Aston Villa'nın bonservis teklifinin daha iyi durumda olduğu vurgulansa da İngiltere Premier Lig ekibinin, Leao'ya sunduğu maaşın 6.5 milyon Euro + bonuslar şeklinde olduğu ve Galatasaray'ın çok altında kaldığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rafael Leao'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Milan'a bu kez 45 milyon Euro bonservisle birlikte bonus teklif etti.

ANTRENMANLARA BAŞLADI Sakatlığı nedeniyle Milan'ın ligin ilk haftasında oynadığı Torino maçını kaçıran Portekizli futbolcu, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.