Cumhuriyet Gazetesi Logo
Premier Lig ekibiyle yarış halinde: Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif
Paylaş

Premier Lig ekibiyle yarış halinde: Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif

26.08.2026 18:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Premier Lig ekibiyle yarış halinde: Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferi için girişimlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transferde Premier Lig takımı Aston Villa ile yarış halinde olduğu öne sürüldü.

Premier Lig ekibiyle yarış halinde: Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Rafael Leao için Milan ile temaslarını sürdürüyor. Oyuncu ile yıllık 12 milyon Euro karşılığında büyük oranda el sıkışan sarı-kırmızılılar, İtalyan deviyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

Premier Lig ekibiyle yarış halinde: Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa da girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi. 

Premier Lig ekibiyle yarış halinde: Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif

Calciomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray maaş, Aston Villa ise bonservis teklifi konusunda eli güçlü durumda. Yine de iki taraf da tam anlaşma sağlayabilmiş değil.

Premier Lig ekibiyle yarış halinde: Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif

Aston Villa'nın bonservis teklifinin daha iyi durumda olduğu vurgulansa da İngiltere Premier Lig ekibinin, Leao'ya sunduğu maaşın 6.5 milyon Euro + bonuslar şeklinde olduğu ve Galatasaray'ın çok altında kaldığı belirtildi.

Premier Lig ekibiyle yarış halinde: Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rafael Leao'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Milan'a bu kez 45 milyon Euro bonservisle birlikte bonus teklif etti.

Premier Lig ekibiyle yarış halinde: Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif

ANTRENMANLARA BAŞLADI

Sakatlığı nedeniyle Milan'ın ligin ilk haftasında oynadığı Torino maçını kaçıran Portekizli futbolcu, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Premier Lig ekibiyle yarış halinde: Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif

ÖNCEKİ SEZON PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Aston Villa #milan #Rafael Leao

İlgili Haberler

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza tepki: 'Olmaz bu kadar'
Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza tepki: 'Olmaz bu kadar' Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Erzurumspor FK'yı 4-0 mağlup etti. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ile anılmıştı: Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun açıklaması
Galatasaray ile anılmıştı: Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun açıklaması Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Adi Hütter, adı bir dönem Galatasaray ile anılan Can Uzun hakkında açıklamalarda bulundu.
Pape Matar Sarr'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
Pape Matar Sarr'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle Galatasaray'ın orta saha transferinde gündemine aldığı Pape Matar Sarr'dan dikkat çeken bir hamle geldi.