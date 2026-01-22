Galatasaray'dan Wilfried Singo iddialarına cevap!

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo için sağlık heyeti tarafından "Bundan böyle sağ bek oynayamaz" teşhisi konduğu ileri sürülmüştü.

Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce'den Singo iddialarına dair açıklama geldi.

Yener İnce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan "Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu" ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır" ifadelerini kullandı.