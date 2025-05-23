Galatasaray'dan Yenikapı açıklaması: Organizasyon programını duyurdu!

5. yıldızı takan Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da taraftarıyla birlikte kutlayacak. Sarı-kırmızılılar, Yenikapı'daki kutlamaların programını açıkladı.
Kulübün açıkladığı etkinlik programı şöyle:
24.05.2025
Saat 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış |
Saat 19.00 Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının Fanzone Etkinlik Alanı’nda izlenmesi
25.05.2025
12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış
15.00-19.00 DJ Performansları
19.05 Konserlerin Başlangıcı Drone Gösterisi, Pyro Show, Kupa Töreni
Etkinlik notları:
- Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.
- Ayakta etkinliktir.
- Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.
- Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır.
- Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.