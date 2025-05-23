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Galatasaray'dan Yenikapı açıklaması: Organizasyon programını duyurdu!

Galatasaray'dan Yenikapı açıklaması: Organizasyon programını duyurdu!

23.05.2025 13:14:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Yenikapı açıklaması: Organizasyon programını duyurdu!

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupayı Yenikapı'da alacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Yenikapı'da yapılacak kutlama organizasyonunun programını duyurdu.

5. yıldızı takan Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da taraftarıyla birlikte kutlayacak. Sarı-kırmızılılar, Yenikapı'daki kutlamaların programını açıkladı. 

Kulübün açıkladığı etkinlik programı şöyle:

24.05.2025

Saat 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış |

Saat 19.00 Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının Fanzone Etkinlik Alanı’nda izlenmesi

25.05.2025

12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00-19.00 DJ Performansları

19.05 Konserlerin Başlangıcı Drone Gösterisi, Pyro Show, Kupa Töreni

Etkinlik notları:

  • Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.
  • ⁠Ayakta etkinliktir.
  • Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.
  • Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır.
  • ⁠Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.
İlgili Konular: #galatasaray #Yenikapı

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