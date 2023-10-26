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Galatasaray deplasmanda rahat kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 07:48
Galatasaray deplasmanda rahat kazandı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Yasin Okumuş, Tuncay Sevim

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, Ivanov, Atakan Topal, Gunter, Ahmetcan Büyükgöz, (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Hoff, Eray Yetkin, Can Koç)

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Çağatay Durmaz, Hadrava, Burak Güngör, Ahmet Tümer, Zimmermann, (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet)

Setler: 23-25, 15-25, 21-25

Süre: 27, 25, 30 dakika (82)


Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Galatasaray HDI Sigorta Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

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