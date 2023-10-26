Galatasaray deplasmanda rahat kazandı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u mağlup etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Yasin Okumuş, Tuncay Sevim
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, Ivanov, Atakan Topal, Gunter, Ahmetcan Büyükgöz, (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Hoff, Eray Yetkin, Can Koç)
Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Çağatay Durmaz, Hadrava, Burak Güngör, Ahmet Tümer, Zimmermann, (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet)
Setler: 23-25, 15-25, 21-25
Süre: 27, 25, 30 dakika (82)
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