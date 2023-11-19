Galatasaray deplasmanda rahat kazandı!
Galatasaray Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hakkarigücüspor'u 4-2 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi.
Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya sporcular, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce hazırlanan "Çocuklarımız için, geleceğimiz için Uyuma" ve "Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim" yazılı pankartlarla çıktı.
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Zaman zaman çekişmeli anlara sahne olan ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, karşılaşmayı da 4-2 kazandı.
Ligde 10. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 30'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Rakiplerine 6. kez mağlup olan Hakkarigücüspor ise 11 puanda kaldı.
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