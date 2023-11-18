Kopenhag'dan taraftarına Galatasaray uyarısı: 'Biletlerinizi koruyun'
Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçını Galatasaray ile sahasında oynayacak Kopenhag, taraftarlarına uyarıda bulundu.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gruptan çıkma mücadelesi veren Kopenhag ve Galatasaray 4'er puanla 2 ve 3. sıraları paylaşıyor.
Son grup maçında Kopenhag ve Galatasaray, 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Parken Stadyumu'nda karşılaşacak.
"BİLETLERİNİZİ KORUYUN"
Deplasmandaki Bayern Münih ve Manchester United maçlarında tribünde Galatasaray taraftarının çokluğ nedeniyle Kopenhag harekete geçti.
Danimarka ekibi bugün resmi siteden yaptığı duyuru ile Kopenhaglı taraftarların maç biletlerini Galatasaraylı taraftarlara satmamasını istedi.
Kopenhag'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Parken Stadyumu'ndaki 2 Şampiyonlar Ligi maçında da sorun yaşanmadı. Son maç Galatasaray karşısında oynanacak ve sorun yaşanmaması için biletlerinizi koruyun. Biletler diğer maçlar gibi şimdiden tükendi. Bayern Münih ve Manchester United maçlarında Galatasaray taraftar gruplarının stadyumlara girdiğini gördük. Bunun yaşanmaması ve gruptan çıkma mücadelesinde takımınızı desteklemek için stadyumda yerinizi alın."
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