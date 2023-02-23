Galatasaray, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın babasını ağırladı

Galatasaray taraftarı olan ve Nicolo Zaniolo'nun transferini dört gözle bekleyen Muhammed Emin Özkan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti. Sarı-Kırmızılı ekip, Muhammed'in babası Doğan Özkan'ı Zaniolo ile buluşturdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 09:22
Galatasaray, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın babasını ağırladı
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Galatasaray Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptıkları otelde ağırladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden taraftarımız Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya’da kamp yaptığımız otelde ağırladık. 17 yaşında vefat eden genç taraftarımızın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan’a imzalı formasını hediye etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk da Doğan Özkan'a başsağlığı dileklerini iletti" ifadeleri yer aldı.


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