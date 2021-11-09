Galatasaray derbisi Fenerbahçe yönetiminin ve Pereira’nın geleceğini belirleyecek
Süper Lig’de 13. hafta maçında Galatasaray derbide ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sahasında kabul ediyor. Maç, 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
F.Bahçe son üç yıldır sezona ‘şam-pi’ diye başlamış, ne yazık ki sonuçlar hep hüsranla bitmişti. Başkan Ali Koç hatalar yaptı.
Federasyon, MHK ve F.Bahçe’nin önde gelen isimleriyle kavga etmeyecekti. Kötüyü hep karşıda gördü. Camia içinde bazılarına inanarak yanlış adımlar attı. Bu yüzden beklentilere karşılık veremedi. Senelerdir takıma golcü bulamadı. Dünya yıldızı teknik direktör sözü verdi, Pereira geldi. O günün koşullarında Aykut Kocaman’la devam etseydi daha kötüsü olmazdı. 7 yıldır beklenti içinde olan taraftarlar bugün haklı olarak tepki gösteriyor. Teknik direktör Pereira’ya yolun başında inanmıştım, olmadı. Devamlılık sağlayamadı. Hocam, 3-5-2’den bir süreliğine de olsa vazgeç. B planını dene. Her maça farklı on birle çıktın. F.Bahçe evinde hiç alışık olmadığı puan kayıpları yaşıyor. Son 4 haftadır galibiyet yok. F.Bahçeli bu duruma alışık değil. Kocaman döneminde bir sezonda alınan 4 yenilgiye şimdi 12. haftada ulaşıldı. Gidişat kötü. Trabzonspor’la aradaki puan farkı 10’a çıktı. Başkan Ali Koç ve Pereira kredilerini tükettiler. Milli ara ne kadar işe yarayacak göreceğiz. Krizden çıkmak isteniyorsa G.Saray maçı kazanılmalı. Aksi sonuçta ilk etapta Pereira gönderilir, futbolcular uyarı alır, başkan Ali Koç ve yönetimden ise yoğun baskılar karşısında kongre kararı çıkabilir.
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