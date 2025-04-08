Sosyal medyadan paylaşıldı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 23:41

Güncelleme: 08.04.2025 - 23:41

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahc¸e karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılardan bu maçın ardından ezeli rakibi için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"ZAVALLI KİŞİ"

Galatasaray'ın paylaşımında, Fenerbahc¸eli formalı ve üzerinde, "Lv.1 Zavallı kişi" yazan bir görsel paylaşıldı ve, "Hep ağlarlar, hiç gülmezler, boynu bükükler…" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

Galatasaray'ın paylaşımında kullandığı fotoğraf: