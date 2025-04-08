Sosyal medyadan paylaşıldı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde karşılaştığı Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ezeli rakibine göndermede bulundu.
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahc¸e karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılardan bu maçın ardından ezeli rakibi için dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"ZAVALLI KİŞİ"
Galatasaray'ın paylaşımında, Fenerbahc¸eli formalı ve üzerinde, "Lv.1 Zavallı kişi" yazan bir görsel paylaşıldı ve, "Hep ağlarlar, hiç gülmezler, boynu bükükler…" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.
Galatasaray'ın paylaşımında kullandığı fotoğraf:
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Türkiye Espor Futbol Ligi
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