Galatasaray derbisi öncesi: Fenerbahçe'ye Becao'dan kötü haber!
Fenerbahçe'de Becao gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Becao, gelecek hafta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tasarruf' paketinde neler olacak?
- AKP eliyle torpil
- 'Kumpas'tan Menzil çıktı!
- Yaş engeli: Görevleri sonlandırıldı!
- ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'
- Mevduat faizlerinde yeni dönem!
- Trollere 'ekonomik kriz' yanıtı
- Emekli 'zammı' seçim sonuçlarını etkiler miydi?
- Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!
- Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar