Galatasaray derbisi öncesi: Fenerbahçe'ye Becao'dan kötü haber!

Fenerbahçe'de Becao gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 20:05
Galatasaray derbisi öncesi: Fenerbahçe'ye Becao'dan kötü haber!
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Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Becao, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak.


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