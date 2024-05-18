Yapay zeka değerlendirdi: İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali!

Yayınlanma: 18.05.2024 - 12:38

Güncelleme: 18.05.2024 - 12:38

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 99 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde son 2 haftaya 6 puanlık farkla giriyor.

Okan Buruk'un öğrencileri pazar akşamı taraftarı önünde Fenerbahçe'ye yenilmezse, 24. şampiyonluğuna uzanacak.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.

YAPAY ZEKA ŞAMPİYONLUK ŞANSLARINI DEĞERLENDİRDİ

Şampiyonluk düğmünün çözülebileceği haftada yapay zeka iki takımın da şampiyonluk şansını değerlendirdi.

İşte yapay zekanın tahminleri:

"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk şanslarını hesaplamak için, iki takımın kalan iki maçta alabilecekleri muhtemel sonuçlara göre puan durumlarını değerlendirmemiz gerekiyor.

İşte bu sonuçlara göre olasılıklar:

1. Maç: Galatasaray vs. Fenerbahçe

Galatasaray kazanırsa: Galatasaray 102 puana, Fenerbahçe 93 puanda kalır.

Beraberlik olursa: Galatasaray 100 puana, Fenerbahçe 94 puana ulaşır.

Fenerbahçe kazanırsa: Galatasaray 99 puanda kalır, Fenerbahçe 96 puana ulaşır.

2. Maç: Galatasaray vs. Konyaspor

Galatasaray kazanırsa: +3 puan

Beraberlik olursa: +1 puan

Galatasaray kaybederse: +0 puan

2. Maç: Fenerbahçe vs. İstanbulspor

Fenerbahçe kazanırsa: +3 puan

Beraberlik olursa: +1 puan

Fenerbahçe kaybederse: +0 puan

Olası Senaryolar ve Şampiyonluk Şansları

Galatasaray 37. hafta Fenerbahçe'yi yenerse:

Galatasaray: 102 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 105 puan

Galatasaray: 102 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 103 puan

Galatasaray: 102 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 102 puan

Fenerbahçe: 93 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 96 puan

Fenerbahçe: 93 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 94 puan

Fenerbahçe: 93 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 93 puan

Sonuç: Galatasaray şampiyon olur.

Galatasaray 37. hafta Fenerbahçe ile berabere kalırsa:

Galatasaray: 100 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 103 puan

Galatasaray: 100 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 101 puan

Galatasaray: 100 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 100 puan

Fenerbahçe: 94 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 97 puan

Fenerbahçe: 94 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 95 puan

Fenerbahçe: 94 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 94 puan

Sonuç: Galatasaray şampiyon olur.

Galatasaray 37. hafta Fenerbahçe'ye yenilirse:

Galatasaray: 99 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 102 puan

Galatasaray: 99 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 100 puan

Galatasaray: 99 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 99 puan

Fenerbahçe: 96 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 99 puan

Fenerbahçe: 96 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 97 puan

Fenerbahçe: 96 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 96 puan

Sonuç: Galatasaray kazanırsa şampiyon olur, berabere kalırsa yine şampiyon olur. Ancak Galatasaray kaybederse ve Fenerbahçe kazanırsa, Fenerbahçe şampiyon olur.

Şampiyonluk Olasılıkları

Galatasaray:

Kazanırsa: %100

Berabere kalırsa: %100

Kaybederse: %66 (Fenerbahçe'nin son maçı kazanamaması durumunda)

Fenerbahçe:

Kazanırsa: %33 (Galatasaray'ın son maçı kaybetmesi durumunda)

Genel olarak, Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok yüksek, özellikle ilk maçta Fenerbahçe karşısında alacağı sonuç çok kritik. Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı ise daha düşük, çünkü Galatasaray'ın puan avantajı ve kalan maçlarda alabileceği sonuçlar Fenerbahçe'nin önünde büyük bir engel oluşturuyor."