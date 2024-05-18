Yapay zeka değerlendirdi: İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali!
Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülebileceği haftada dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip, ezeli rakibinden puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise kazanması halinde şampiyonluk şansını son haftaya taşıyacak. Kritik mücadele öncesinde yapay zeka, iki takımın şampiyonluk şansını değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 99 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde son 2 haftaya 6 puanlık farkla giriyor.
Okan Buruk'un öğrencileri pazar akşamı taraftarı önünde Fenerbahçe'ye yenilmezse, 24. şampiyonluğuna uzanacak.
Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.
YAPAY ZEKA ŞAMPİYONLUK ŞANSLARINI DEĞERLENDİRDİ
Şampiyonluk düğmünün çözülebileceği haftada yapay zeka iki takımın da şampiyonluk şansını değerlendirdi.
İşte yapay zekanın tahminleri:
"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk şanslarını hesaplamak için, iki takımın kalan iki maçta alabilecekleri muhtemel sonuçlara göre puan durumlarını değerlendirmemiz gerekiyor.
İşte bu sonuçlara göre olasılıklar:
1. Maç: Galatasaray vs. Fenerbahçe
Galatasaray kazanırsa: Galatasaray 102 puana, Fenerbahçe 93 puanda kalır.
Beraberlik olursa: Galatasaray 100 puana, Fenerbahçe 94 puana ulaşır.
Fenerbahçe kazanırsa: Galatasaray 99 puanda kalır, Fenerbahçe 96 puana ulaşır.
2. Maç: Galatasaray vs. Konyaspor
Galatasaray kazanırsa: +3 puan
Beraberlik olursa: +1 puan
Galatasaray kaybederse: +0 puan
2. Maç: Fenerbahçe vs. İstanbulspor
Fenerbahçe kazanırsa: +3 puan
Beraberlik olursa: +1 puan
Fenerbahçe kaybederse: +0 puan
Olası Senaryolar ve Şampiyonluk Şansları
Galatasaray 37. hafta Fenerbahçe'yi yenerse:
Galatasaray: 102 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 105 puan
Galatasaray: 102 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 103 puan
Galatasaray: 102 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 102 puan
Fenerbahçe: 93 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 96 puan
Fenerbahçe: 93 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 94 puan
Fenerbahçe: 93 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 93 puan
Sonuç: Galatasaray şampiyon olur.
Galatasaray 37. hafta Fenerbahçe ile berabere kalırsa:
Galatasaray: 100 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 103 puan
Galatasaray: 100 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 101 puan
Galatasaray: 100 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 100 puan
Fenerbahçe: 94 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 97 puan
Fenerbahçe: 94 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 95 puan
Fenerbahçe: 94 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 94 puan
Sonuç: Galatasaray şampiyon olur.
Galatasaray 37. hafta Fenerbahçe'ye yenilirse:
Galatasaray: 99 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 102 puan
Galatasaray: 99 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 100 puan
Galatasaray: 99 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 99 puan
Fenerbahçe: 96 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 99 puan
Fenerbahçe: 96 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 97 puan
Fenerbahçe: 96 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 96 puan
Sonuç: Galatasaray kazanırsa şampiyon olur, berabere kalırsa yine şampiyon olur. Ancak Galatasaray kaybederse ve Fenerbahçe kazanırsa, Fenerbahçe şampiyon olur.
Şampiyonluk Olasılıkları
Galatasaray:
Kazanırsa: %100
Berabere kalırsa: %100
Kaybederse: %66 (Fenerbahçe'nin son maçı kazanamaması durumunda)
Fenerbahçe:
Kazanırsa: %33 (Galatasaray'ın son maçı kaybetmesi durumunda)
Genel olarak, Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok yüksek, özellikle ilk maçta Fenerbahçe karşısında alacağı sonuç çok kritik. Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı ise daha düşük, çünkü Galatasaray'ın puan avantajı ve kalan maçlarda alabileceği sonuçlar Fenerbahçe'nin önünde büyük bir engel oluşturuyor."
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