Galatasaray dev geliri kaçırdı!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 09:30

Güncelleme: 13.12.2023 - 09:30

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti.

Galatasaray, Parken Stadı'nda soğuk havada oynanan ve kazanması halinde tur atlayacağı maçta istediği gibi bir mücadele ortaya koyamadı. Özellikle kanatlardan verimli olamayan sarı-kırmızılı takım, savunmada da hızlı ataklarla gol arayan rakibine engel olamadı. Danimarka ekibi, Lukas Lerager'in 58. dakikada kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Grubunu bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 3. sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Kopenhag ise Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek.

DEV GELİRE VEDA ETTİ

Galatasaray, Kopenhag maçını kaybederek turun yanı sıra önemli miktarda para ödülüne de ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon Avro parayı da kasasına koyacaktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon Avro'luk gelirle kapattı.