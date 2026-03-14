Galatasaray, divan kurulu başkanını seçiyor!

Galatasaray Kulübü'nde divan kurulu başkanlık seçimi başladı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu için mevcut başkan Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani aday olarak yer alıyor.

Üyeler için 10 sandığın kurulduğu seçimde Aykutalp Derkan için kırmızı, Cengiz Ergani için de sarı pusula kullanılacak.

Divan kurulu başkanlığı seçiminde saat 15.00'de oy kullanma işlemi sona erdi ve ardından oy sayımına geçildi.

“GALATASARAY İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen divan kurulu olağan başkanlık seçiminde 3 numaralı sandıkta oy veren kulüp başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu olağan başkanlık seçimine ilişkin, "Seçilen kim olursa olsun her ikisinin de Galatasaray'a iyi hizmetler vereceğine eminim" dedi.

Özbek, yeni divan kurulu başkanını seçmek için toplandıklarını belirterek, "Seçim günleri, Galatasaray'ın bayram günleri oluyor. 2026-2028 dönemi Galatasaray Kulübü'nün divan kurulu heyetini seçmek için oy kullandık. İnşallah Galatasaray, daha güzel günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olacaktır. Seçilen kim olursa olsun her ikisinin de Galatasaray'a iyi hizmetler vereceğine eminim. Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ADAYLARI AYNI SANDIKTA OY VERDİ

Galatasaray Kulübü'nün divan kurulu başkanlık seçiminde aday olan Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani, Dursun Özbek ile aynı sandıkta oy kullandı.

Derkan ile Ergani, oyunu kullanırken seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını diledi.