Galatasaray Divan Kurulu üyesi Fırat Develioğlu'ndan Lale Orta hakkında suç duyurusu!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:45

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:45

Galatasaray Kulübü üyesi Fırat Develioğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta hakkında suç duyurusunda bulundu.

Develioğlu, “Gördüğüm lüzum üzerine Lale Orta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Suçlu varsa cezasını çekecektir” dedi.

Fırat Develioğlu

Gördüğüm lüzum üzerine MHK Başkanı Lale Orta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum.Savcılık, Emniyet, istihbarat, MASAK gibi kurumlar gerekli soruşturmayı yapacaktır.Tahkikat sonunda ortaya çıkacak suçlu ve suçlular varsa cezalarını… — Fırat Develioğlu (@firatdeveliogl1) April 7, 2023

Fırat Develioğlu'nun avukatı Eser Çömlekçioğlu ise suç duyurusu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim Fırat Develioğlu kamuoyunda ve futbol camiasında ayyuka çıkan MHK Başkanı Lale Orta ve yakın çevresi hakkına, TCK ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince Galatasaray'ın ve Türk futbolunun ari menfaatlerini korumak adına, gerçeklerin gün yüzüne çıkması ve temiz futbol anlayışın hakim olması adına vatandaş ve Galatasaray Kulübü'nün üyesi olarak ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Adli tahkikatın salahiyeti açısından sağlıklı bir soruşturma yürütülmesi için gerekli tüm bilgiler savcılığa iletilmiştir."