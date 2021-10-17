Galatasaray'da bitmeyen genel kurul maratonu
Cumartesi günü 209 yılı hesaplarını oylayan Galatasaray Kulübünün 2020 yılı için yine toplandı.
Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısı başladı.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapıldı. Toplantıya basın mensupları ve misafirler alınmadı.
Genel kurul divan başkanlığına, yapılan oylama sonucunda Metin Sinan Aslan seçildi.
Toplantıda yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla 2020 yılı faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak. Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası ile denetim kurulunun ibrası üyelerin oyuna sunulacak.
Toplantıda ibra oylamalarının kapalı usulle yapılması kararı alındı.
Genel kurulda mevcut yönetim kurulunun kulübün varlıklarıyla ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufta bulunmak için istediği yetki de oylanacak.
Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanacağı toplantıda, 2021 yılı bütçesi de görüşülerek oylamaya sunulacak.
Toplantıya rahatsızlığı bulunan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemin bazı yönetim kurulu üyeleri salonda hazır bulundu.
17 SAAT!
Cumartesi günkü 2019 genel kurulu 17 saate yakın sürmüş, 11. saatte ibra oylamasına gidilmişti. Mustafa Cengiz yönetimi mali yönden onay alırken idari anlamda ibra edilmemişti.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Kağıt işçisini isyan ettiren soru
- ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi: AKP dipte!
- Gölge CIA Stratfor’dan çarpıcı seçim analizi
- Soylu'nun sözlerine art arda sert yanıtlar
- CHP'li Başarır'dan Soylu'ya çok sert tepki
- Benzin ve motorinde büyük zam beklentisi
- İmamoğlu’ndan Diyarbakır’da 'barış' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan siyasetin gündemine oturan çağrı
- Sahte cumhurbaşkanı, İnce ile de görüşmüş
- Nike'ın üst düzey yöneticisinden cinayet itirafı