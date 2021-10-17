Son dakika... Galatasaray'da 2020 dönemi idari ve mali yönden ibra edildi
Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 2020 yılı idari ve mali yönlerden ibra edildi.
Galatasaray Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya basın mensupları veya misafirler alınmadı.
Galatasaray 2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.
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